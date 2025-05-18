Pesquisar

Foram socorridos

Colisão traseira deixa três feridos em rodovia de Campo Mourão

Redação Bonde
18 mai 2025 às 17:14

Divulgaçã/PRE
Três pessoas ficaram feridas após uma colisão traseira entre um carro e um caminhão na noite de sábado (17), na PRC-487, em Campo Mourão (Noroeste). 


Conforme informações da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um Astra trafegava no mesmo sentido que um caminhão Scania G420, com dois semirreboques, quando bateu na traseira do último reboque. O carro seguia no sentido Campo Mourão a Cruzeiro do Oeste.

O condutor do Astra, de 48 anos, e duas passageiras, de 50 e 14 anos, ficaram feridos. Eles foram socorridos no local. O motorista do caminhão fez o teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool.


Após a perícia, o Astra foi retirado do local por uma plataforma e entregue a um responsável.

acidentes acidente
