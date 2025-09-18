Colisão traseira deixa um morto em rodovia no Noroeste do PR

Um homem morreu em um acidente de trânsito registrado na noite desta quarta-feira (17), na PR-546, em Floresta. A colisão traseira aconteceu por volta das 20h30,em trecho com pista simples e clima bom,no km 38 da via.
Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o veículo da vítima fatal estaria parado sobre a pista, com as luzes apagadas, quando foi atingido por outro automóvel que trafegava no sentido Floresta–Itambé. O motorista do carro de trás recusou-se a passar pelo teste do bafômetro e foi encaminhado à delegacia.
O condutor do veículo parado morreu ainda no local, e o corpo foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) de Maringá. O carro da vítima foi apreendido por pendências administrativas e encaminhado ao pátio da 4ª Companhia da PRE. O outro veículo foi liberado ao responsável.
BONDE NAS REDES SOCIAIS
Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.
Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.