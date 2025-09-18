Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
PR-546

Colisão traseira deixa um morto em rodovia no Noroeste do PR

Redação Bonde
18 set 2025 às 13:02

Compartilhar notícia

Divulgação/PRE
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Um homem morreu em um acidente de trânsito registrado na noite desta quarta-feira (17), na PR-546, em Floresta. A colisão traseira aconteceu por volta das 20h30,em trecho com pista simples e clima bom,no km 38 da via.


Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o veículo da vítima fatal estaria parado sobre a pista, com as luzes apagadas, quando foi atingido por outro automóvel que trafegava no sentido Floresta–Itambé. O motorista do carro de trás recusou-se a passar pelo teste do bafômetro e foi encaminhado à delegacia.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


O condutor do veículo parado morreu ainda no local, e o corpo foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) de Maringá. O carro da vítima foi apreendido por pendências administrativas e encaminhado ao pátio da 4ª Companhia da PRE. O outro veículo foi liberado ao responsável.


BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.

Colisão traseira Colisão morreu floresta
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas