Operação policial prende 21 pessoas no sudoeste do Paraná e em SC

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) com o apoio da Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC), da Polícia Penal do Paraná (PPPR) e Polícia Militar do Paraná (PMPR), prendeu 21 pessoas durante uma operação em combate a uma organização criminosa com atuação no tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo e lavagem de capitais. A ação aconteceu nesta quinta-feira (4), em Francisco Beltrão, Ampére, Renascença (Sudoeste) e em Campo Erê (SC).





A operação teve como objetivo o cumprimento de mais de uma centena de ordens judiciais, sendo 41 mandados de busca e apreensão domiciliar, 14 de prisão preventiva, 33 ordens de busca pessoal e 16 bloqueios de contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas. Além disso, também foram feitas prisões em flagrantes por crimes relacionados ao tráfico de drogas.





Com auxílio de cães de faro da Polícia Civil do Paraná, foram localizadas oito armas de fogo, mais de uma centena de munições, cerca de 2,5 quilos de cocaína e porções de metanfetamina e maconha. Ainda, foram apreendidos 30 celulares e documentos que auxiliarão o avanço da investigação.





As investigações iniciaram após uma apreensão ocorrida no bairro Miniguaçu em fevereiro de 2024. Na ocasião, foi apreendido um quilo de cocaína e dezenas de munições de calibres 9mm e .38.





Conforme o delegado da PCPR Anderson Andrei Grosso, no decorrer das diligências, foi possível identificar a utilização de bares e estabelecimentos comerciais como fachada para a venda de drogas, especialmente cocaína, crack e maconha.





O nome “Operação Balcão” foi atribuído em razão do modus operandi identificado durante as investigações, haja vista que diversos investigados utilizavam bares, conveniências e estabelecimentos comerciais como fachada para a prática do tráfico de drogas.





Os suspeitos se valiam do espaço do balcão dos estabelecimentos para realizar entregas, negociações e recebimento de valores, simulando atividade comercial lícita enquanto, na realidade, mantinham intenso comércio de entorpecentes.





“Conseguimos desarticular um esquema que abastecia diversos municípios da região, movimentando valores significativos e utilizando estabelecimentos comerciais como ponto de apoio para a atividade criminosa”, explica o delegado.





Todos os capturados foram encaminhados ao sistema penitenciário. O delegado ainda ressalta que novas diligências serão realizadas para identificar outros envolvidos.



