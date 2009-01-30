Comerciante de Cambé é preso por tráfico de drogas

O proprietário de um bar de Cambé, Altamiro Ferreira Matos, 49 anos, foi preso em flagrante nesta quinta-feira (29) por tráfico de drogas no Jardim Tarobá. Com ele, a polícia encontrou papelotes de cocaína e uma quantia em dinheiro trocado, típico de venda de droga. A polícia chegou até ele através de uma denúncia que indicou até o local onde estava escondida a droga. A cocaína foi encontrada no interior de um maço de cigarro.
De acordo com a polícia, Matos confessou que estava praticando o tráfico de drogas há sete meses. Ele não tinha antecedentes criminais e foi encaminhado à Delegacia de Cambé, onde permanece preso.