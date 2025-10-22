Pesquisar

Norte Pioneiro

Compass invade preferencial e colide com caminhão na BR-153, em Jacarezinho

Redação Bonde com PRF
22 out 2025 às 17:08

Divulgação/ PRF
Uma colisão entre um carro Jeep Compass e um caminhão Mercedes-Benz foi registrado na manhã desta quarta-feira (22), por volta das 9h, no km 24 da BR-153, entroncamento com a PR-431, em Jacarezinho (Norte Pioneiro).


De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o carro, conduzido por um homem de 37 anos e com três passageiras, trafegava pela rodovia estadual quando o motorista não respeitou a sinalização de parada e entrou na rodovia federal, colidindo transversalmente com o caminhão, dirigido por um homem de 57 anos, que seguia sentido Curitiba.

Com o impacto, um passageiro do caminhão sofreu ferimentos leves e foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao hospital de Jacarezinho.

O local foi sinalizado pela concessionária EPR, e a PRF ficou responsável pela elaboração do laudo pericial que irá apontar as causas do sinistro.

