Policia Federal faz busca e apreensão contra chapa eleita no Paraná que comprou votos no Pix

A chapa do prefeito eleito em Santana do Itararé, município do Nordeste do Paraná, Calé (PSD), está sendo investigada por compra de votos e abuso de poder econômico na 20ª Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.





Na última segunda-feira (25), o prefeito e vice eleitos foram alvos de busca e apreensão pela Polícia Federal.

Segundo informações, o então candidato a vice, Joás Ferraz Michetti, e os integrantes oficiais da campanha Gilmar Egidio Pereira e José Guimarães de Almeida Netto teriam sido flagrados negociando votos em troca de dinheiro, transferências Pix e outros benefícios.





Os investigados foram eleitos pela chapa Unidos por Um Novo Amanhã, composta por PSD, Republicanos, PL e PDT.

“Joás falou que pagava quantos eu quisesse para mudar de lado”, admite uma eleitora que apresenta o comprovante de uma transferência por PIX feita pelo vice-prefeito eleito em 7 de outubro, dia seguinte da votação.





As provas foram reunidas na AIJE (Ação de Investigação Judicial Eleitoral) nº 0600594-12.2024.6.16.0020, que corre em segredo de justiça, apresentada por José Izac, atual prefeito que concorreu com Élcio Vidal (Calé) em sua tentativa de reeleição, e pelo candidato a Vice Prefeito Joaquim da Silva.

