Condutor morre após caminhão sem freios cair em buraco no Centro-Oeste do PR

Um caminhoneiro de 36 anos morreu após perder o controle do veículo e cair em um buraco, na PRC-487, por volta das 16h desta sexta-feira (29), em Luiziana (Centro-Oeste).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o motorista de um Mercedes-Benz/A2428 seguia sentido Luiziana a Iretama quando o veículo apresentou problemas mecânicos - possivelmente falta de freios -, o que fez com que ganhasse velocidade na descida. Ao atingir o km 213 da rodovia, o condutor tentou manobrar o caminhão para fora da pista, entrando em uma área de mata.

No entanto, o veículo caiu em um buraco de cerca de 10 metros de profundidade e ficou em posição vertical. Toda a carga transportada foi arremessada contra a cabine, prensando o motorista, que não resistiu e morreu no local.





Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Samu Aéreo, Polícia Civil, Polícia Científica e IML (Instituto Médico Legal) de Campo Mourão atenderam a ocorrência. O caminhão foi removido por guincho.

