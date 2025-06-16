Pesquisar

PR-546

Condutor morre após capotamento em rodovia do Sudoeste do Paraná

Redação Bonde
16 jun 2025 às 13:25

Divulgação/PRE
Um homem morreu e outro ficou ferido após um grave acidente na PR-546, em Bom Sucesso, na madrugada desta segunda-feira (16). O acidente ocorreu por volta de 0h20, no km 22+600 da rodovia.


De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o veículo Toyota/Corolla seguia de Bom Sucesso para Itambé quando saiu da pista, bateu contra um barranco e capotou diversas vezes, parando tombado às margens da estrada.

O passageiro foi socorrido com ferimentos pelo SAMU. O condutor morreu no local e teve o corpo recolhido pelo IML.

acidente Bom Sucesso - PR Caminhoneiro morreu
