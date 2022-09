Condutor morre e passageira fica ferida em capotamento na PR 160

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, o motorista, de 68 anos, conduzia seu veículo Gol na PR 160, sentido Paranagi ao entroncamento com a PR 303, quando perdeu o controle do veículo e capotou.

Um homem morreu e uma mulher ficou gravemente ferida em um capotamento sofrido no km 7 da rodovia PR 160, em Sertaneja, na noite deste domingo (25).





O motorista morreu no local. Uma passageira de 57 anos foi levada para a Santa Casa de Cornélio Procópio, em estado grave.





De acordo com a PRE, o trecho é de pista simples e o acidente ocorreu em uma reta. O tempo no momento do capotamento era bom.