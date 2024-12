Condutora de 68 anos bate contra barranco e fica ferida na divisa do Paraná com SP

Uma motorista de 68 anos ficou ferida após colidir seu Fiat Strada contra um barranco na manhã desta quinta-feira (26), por volta das 8h30, na PR-218, em Carlópolis, no trecho entre a divisa do Paraná com São Paulo.





Segundo informações apuradas no local pela PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o veículo seguia no sentido da divisa entre os estados a Carlópolis em um trecho de subida em pista reta, quando saiu da via e bateu contra o barranco do lado esquerdo, de acordo com o sentido de tráfego.

A condutora foi encaminhada ao pronto-socorro de Carlópolis com ferimentos. O teste de etilômetro não foi feito devido à hospitalização da vítima.