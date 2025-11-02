Condutora de patinete fica ferida após ser atropelada por carro em Cianorte

Uma mulher ficou ferida após um acidente entre um carro e um patinete elétrico na tarde deste sábado (1º), na PR-323, em Cianorte (Noroeste). Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente aconteceu por volta das 15h, no km 223 da rodovia.
De acordo com o boletim, o veículo VW Gol, com placas de Cianorte, seguia no sentido Tapejara-Cianorte quando foi surpreendido pelo patinete que atravessava o trevo, ocasionando a colisão. A condutora do patinete teve ferimentos e foi encaminhada para atendimento na Santa Casa de Cianorte.
O motorista do carro não se feriu e fez o teste do bafômetro, que apontou resultado de 0,00 mg/L. O veículo estava com a documentação regular e foi liberado no local.