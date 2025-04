Confronto armado contra 'piratas do asfalto' termina com dois mortos e carga recuperada na PR-340

A ação teve origem em investigações da ALI (Agência Local de Inteligência) do 30º BPM (Batalhão de Polícia Militar), que identificou movimentação de suspeitos em sua área de abrangência.

Dois homens morreram e um terceiro foi preso em uma operação de combate aos chamados 'piratas do asfalto', que praticam roubos de carga, nesta quinta-feira (17), na PR-340. Ainda foi recuperado um carregamento de 520 aparelhos celulares e 1,2 mil TVs boxes, além de produtos capilares.





Na tentativa de abordagem de um veículo suspeito, houve resistência e confronto armado, segundo o BO (Boletim de Ocorrência) registrado pela PM - os dois suspeitos morreram, apesar do socorro médico. Logo na sequência, ocorreu a abordagem do segundo veículo, que acatou as ordens de parada.





No interior dos carros foram encontradas diversas caixas de celulares e aparelhos TV Box, equipamentos que transformam aparelhos normais em smart TVs e podem liberar acesso a canais pagos de forma ilegal.