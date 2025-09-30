Confronto no Paraná termina com morte de suspeito de matar ex-delegado em SP

Um homem identificado como Umberto Alberto Gomes, de 39 anos, morreu em confronto com policiais paranaenses e paulistas na manhã desta terça-feira (30) em São José dos Pinhais (Região Metropolitana de Curitiba). De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o suspeito, que estava escondido em um conjunto habitacional da cidade, teria reagido à prisão.





Gomes era apontado como um dos atiradores da emboscada do dia 15 de setembro, em Praia Grande, litoral sul paulista, que terminou com a execução do ex-delegado Ruy Ferraz Fontes. Gomes estava entre os oito identificados pela Força-Tarefa dos órgãos de segurança pública de São Paulo por envolvimento no crime. Digitais dele foram colhidas em uma casa em Mongaguá, também no litoral paulista, que segundo a polícia serviu como base para a quadrilha. Até o momento, quatro suspeitos foram presos.

O assassinato





Imagens de câmeras de segurança registraram o carro do ex-delegado em fuga, em alta velocidade, até capotar entre dois ônibus ao tentar entrar em uma avenida. O carro que o perseguia chega pouco depois e dele saem três homens com fuzis. As imagens mostram dois deles indo até o carro de Fontes e disparando vários tiros. Em seguida, eles entram no carro e fogem pela mesma avenida onde perseguiram Fontes.

O delegado Ruy dedicou mais de 40 anos à Polícia Civil de São Paulo. Estava atualmente aposentado da instituição, exercendo a função de secretário de Administração em Praia Grande. Ao longo de sua carreira, ocupou cargos de destaque, como delegado-geral de Polícia, diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Capital, além de ter atuado em unidades como o Deic, Denarc e DHPP.



