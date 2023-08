Contratação de policiais civis é avanço, mas não resolve deficit, afirma sindicato

A contratação de novos policiais civis é vista como um avanço histórico para categoria pelo Governo do Paraná. Mesmo assim, o Sindicato das Classes Policiais Civis do Estado do Paraná (Sinclapol) reforça que o número ainda é considerado baixo, se avaliada a defasagem do setor.





No último dia 4 de agosto, 225 servidores tomaram posse, sendo 44 delegados, 156 agentes de polícia judiciária e 25 papiloscopistas aprovados em concursos públicos realizados em 2018 e 2020. Eles se somam aos 424 policiais que ingressaram no fim de 2022 (150 delegados, 200 policiais, 50 papiloscopistas e 24 escrivães).

"Esse ingresso foi fundamental em razão da questão do severo déficit de policiais civis que nós tínhamos no quadro. Foi o maior chamamento na história da Polícia Civil, principalmente de delegados. Com isso, todas as comarcas do estado do Paraná, que estavam sem delegados há décadas, foram ocupadas. Havia um sistema de Justiça no município, que era o Judiciário e o Ministério Público, mas o delegado era de outra cidade, porque não ficava lotado naquela unidade por não ter esse recurso humano", considerou o delegado Fabio Amaro, presidente da Comissão de Concurso.





Os novos policiais estão na etapa de treinamento do Curso de Formação na Escola Superior da Polícia Civil, antes que possam assumir as funções em delegacias pelo estado. A expectativa é que em dezembro eles já estejam atuando.





