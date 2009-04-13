Corpo de homem é encontrado na zona sul de Londrina

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta segunda-feira (13), por volta das 11h30, em um terreno baldio próximo da Avenida Madre Leônia Milito, na zona sul de Londrina. Uma mãe cujo filho de 23 anos está desaparecido esteve no Instituto Médico Legal (IML) na tarde de hoje e suspeita que o corpo possa ser do rapaz.

No entanto, segundo o IML, não foi possível a identificação visual, dado o avançado estado de decomposição. Foi coletado material genético do rapaz e da mãe para a realização de um exame genético em Curitiba, que não tem prazo para ser concluído.

Enquanto se espera, o cadáver será sepultado; se o exame revelar que não pertence ao rapaz cuja mãe tentou identificar, o material genético coletado será utilizado para outro possível reconhecimento.





