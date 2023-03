Corpo de idoso de 63 anos é encontrado carbonizado na Zona Norte de Londrina

Na noite desta quinta-feira (23), uma equipe da PMPR (Polícia Militar do Paraná) foi acionada por um homem que encontrou o corpo do pai, um idoso de 63 anos, carbonizado dentro de sua própria residência, localizada no Jardim Primavera, na Zona Norte de Londrina.





Os policiais constataram que, além do corpo, a cama, o colchão e o teto do imóvel apresentavam indícios de incêndio. A área foi isolada para que as investigações pudessem ser feitas.

Publicidade





A PCPR (Polícia Civil do Paraná) também foi acionada e, inicialmente, existe a suspeita de que o incêndio aconteceu de forma espontânea. A causa ou a origem ainda não foram identificadas.





Profissionais do Instituto de Criminalística e do IML (Instituto Médico Legal) estiveram presentes na residência do idoso para averiguar a cena do incêndio. O corpo foi recolhido.