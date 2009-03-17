Pesquisar

Corpo encontrado em lagoa pode ser de advogado

Redação Bonde
31 dez 1969 às 21:33

A Polícia Civil ainda investiga o desaparecimento de Luiz Laerte de Araújo. O ex-vice-prefeito de Arapongas entre 1993 e 1996 é advogado criminalista e, segundo a família, deixou a cidade em 29 de dezembro para atender clientes, mas ele nunca mais foi visto.

A Polícia trabalha com a hipótese de assassinato ou latrocínio. O delegado espera resultado de exame de DNA para saber se um corpo encontrado em lagoa no município de Santa Fé, 47 km ao norte de Maringá, seja de Luiz Laerte de Araújo.

No último dia 1º, populares avistaram um corpo boiando na lagoa e acionaram os Bombeiros. O corpo de homem foi retirado do local, já em avançado estado de decomposição. O cadáver estava sem os pés, mãos e cabeça. Os membros inferiores foram localizados por mergulhadores dias depois do acontecido.


O Instituto Médico Legal deve concluir o exame de DNA em abril, informa reportagem do O Diário de Maringá.


