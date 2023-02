Correção de tabela do IR e programa para renegociar dívidas já estão com Lula

O governo federal deve apresentar depois do carnaval um programa para renegociação de dívidas chamado Desenrola. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez a previsão ao falar na abertura da reunião do diretório nacional do PT na manhã desta segunda-feira (13), em Brasília.

De acordo com ele, tanto o Desenrola quanto a correção da tabela do Imposto de Renda já estão na mesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aguardando sua decisão. A fala de Haddad não foi aberta para a imprensa e as informações são da assessoria de imprensa do PT. Publicidade Publicidade

O Desenrola deve oferecer condições facilitadas para que pessoas renegociem dívidas até um certo limite, a ser definido pelo governo federal.



Ministra do STF envia processos contra Bolsonaro para primeira instância do DF A ministra do STF (Supremo Tribunal Federal), Cármen Lúcia, enviou cinco processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para o T



Com isso, a esperança é de que haja um impulso ao consumo, o que ajudaria na retomada econômica. O programa pode contemplar até 40 milhões de brasileiros que estão endividados e têm renda de até dois salários mínimos, equivalente a R$ 2.640. Publicidade

Existem quase 70 milhões de consumidores com o nome negativado por inadimplência e o patamar de endividamento é recorde.

Já em relação à correção da tabela do IR, a vontade do presidente é de isentar do imposto pessoas que recebem até R$ 5 mil, mas isso não deve acontecer neste ano. Hoje, é isento quem tem um salário mensal menor do que R$ 1,9 mil e o plano em discussão avalia elevar esse patamar para dois salários mínimos (R$2.640) Publicidade



Lula troca três integrantes da comissão de ética da Presidência O presidente Luiz Inácio Lula da Silva trocou hoje (7) três integrantes da Comissão de Ética Pública da Presidência da República.