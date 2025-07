Criança atropelada na avenida Dez de Dezembro, em Londrina, está em estado grave

A criança de 2 anos que foi atropelada, na manhã desta quarta-feira (30), na avenida Dez de Dezembro, está em estado grave no HU (Hospital Universitário) de Londrina. De acordo com o boletim enviado pelo hospital, a menina está sedada e respira com a ajuda de aparelhos.





A mãe da criança, de 38 anos, também foi atropelada, mas está consciente. Ela recebe atendimento no pronto-socorro do hospital e aguarda para fazer exames. Um menino de 12 anos também foi atropelado, mas teve ferimentos leves. Ele está internado no pronto-socorro do HU, juntamente com a mãe.





De acordo com informações preliminares repassadas pelo Corpo de Bombeiros de Londrina, a mãe e os dois filhos estavam atravessando a via quando foram atingidos por um veículo em alta velocidade.