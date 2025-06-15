Criança autista desaparece e é resgatada em região de mata em Arapongas





Uma criança de 4 anos, diagnosticada com autismo, foi localizada ilesa após desaparecer nas proximidades do Parque dos Pássaros, em Arapongas, na tarde deste sábado (14). O menino havia sumido da residência da família e mobilizou uma operação de busca com apoio da Polícia Militar e da Patrulha Rural.





A central da PM recebeu o chamado à tarde, informando o desaparecimento do menor. Os policiais se dirigiram imediatamente até as proximidades do último local onde o menino havia sido visto. A tia da criança, que acompanhava a situação, informou que o sobrinho havia saído de casa sem ser notado.

Com base nas informações sobre as vestimentas e características da criança, as equipes iniciaram as buscas pelo parque e região, com reforço da equipe da Patrulha Rural. Momentos depois, a central da corporação recebeu nova informação, de que uma pessoa havia visto uma criança aparentemente desorientada entrando em uma área de mata, nas imediações da Rua Avinhados.





Desconfiado de que se tratava do menino desaparecido, o homem seguiu a criança e a encontrou dentro de um barranco, mas teve dificuldades para retirá-la do local. Sem conseguir sair com segurança, ele passou a gritar por socorro. Os policiais que faziam varredura na mata conseguiram ouvir os gritos e localizaram os dois rapidamente.





A criança foi resgatada sem ferimentos e entregue em segurança à família. A atuação rápida da comunidade e das forças policiais foi essencial para o desfecho positivo da ocorrência.