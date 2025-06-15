Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
ilesa

Criança autista desaparece e é resgatada em região de mata em Arapongas

Redação Bonde
15 jun 2025 às 17:22

Compartilhar notícia

Divulgação/PMPR
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade


Uma criança de 4 anos, diagnosticada com autismo, foi localizada ilesa após desaparecer nas proximidades do Parque dos Pássaros, em Arapongas, na tarde deste sábado (14). O menino havia sumido da residência da família e mobilizou uma operação de busca com apoio da Polícia Militar e da Patrulha Rural.


A central da  PM recebeu o chamado à tarde, informando o desaparecimento do menor. Os policiais se dirigiram imediatamente até as proximidades do último local onde o menino havia sido visto. A tia da criança, que acompanhava a situação, informou que o sobrinho havia saído de casa sem ser notado.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


Com base nas informações sobre as vestimentas e características da criança, as equipes iniciaram as buscas pelo parque e região, com reforço da equipe da Patrulha Rural. Momentos depois, a central da corporação recebeu nova informação, de que uma pessoa havia visto uma criança aparentemente desorientada entrando em uma área de mata, nas imediações da Rua Avinhados.


Desconfiado de que se tratava do menino desaparecido, o homem seguiu a criança e a encontrou dentro de um barranco, mas teve dificuldades para retirá-la do local. Sem conseguir sair com segurança, ele passou a gritar por socorro. Os policiais que faziam varredura na mata conseguiram ouvir os gritos e localizaram os dois rapidamente.


A criança foi resgatada sem ferimentos e entregue em segurança à família. A atuação rápida da comunidade e das forças policiais foi essencial para o desfecho positivo da ocorrência.

Logo Bonde
Foto de Perfil de / Redação Bonde

Por Redação Bonde.

criança autismo Arapongas
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas