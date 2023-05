Criança de 2 anos morre após acidente na PR-323, em Sertanópolis

Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite desta quinta-feira (18) na PR-323, no município de Sertanópolis (distante 50 quilômetros de Londrina). Uma criança, 2, não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital.





A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) aponta que um Fiat/Cronos, com placas de Santa Catarina (SC), e um ônibus Scania/Comil, com placas do estado de São Paulo (SP), colidiram transversalmente na altura do Km 31,6 da rodovia, por volta das 21h.

Publicidade

Publicidade





Segundo o relato do motorista do ônibus, 43, os veículos seguiam no mesmo sentido, de Sertanópolis a Sertaneja, quando houve a colisão.





No veículo de passeio, o motorista, 42, e uma passageira, 38, tiveram ferimentos. Uma segunda mulher também estava no automóvel, mas não se feriu. A criança de dois anos sofreu lesões graves e foi socorrida, mas foi a óbito no hospital.

Publicidade





As vítimas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência).





O condutor do ônibus fez o teste do bafômetro e teve resultado negativo para consumo de álcool. Ele não se feriu.





Procurada pela reportagem, a PRE não informou mais detalhes da ocorrência.