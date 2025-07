Criança é 'abandonada' pela mãe após churrasco de família, e PM é acionada em Arapongas

Uma menina foi encontrada chorando e caminhando pelas ruas do bairro San Rafael, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), na noite de sábado (26), após ser deixada sozinha pela mãe. O caso, registrado como abandono de incapaz, mobilizou a PM (Polícia Militar) e o Conselho Tutelar do município.





Segundo o boletim de ocorrência, a mãe contou que estava em um churrasco com a filha e o namorado. Como estavam de motocicleta, levou a criança primeiro para casa e, em seguida, voltou para buscar o companheiro. Quando retornou, percebeu que a menina havia desaparecido.





Uma testemunha relatou que encontrou a criança a cerca de 500 metros da residência. Ela estava chorando e disse que procurava pela mãe. O homem acionou o Conselho Tutelar e permaneceu com a menina até a chegada de um amigo da família, que a reconheceu e a levou até a genitora.

No local, a conselheira tutelar decidiu não encaminhar o caso à delegacia naquele momento, justificando que a condução poderia gerar ainda mais trauma para a criança, que já estava assustada. A mãe foi advertida e o caso será encaminhado ao Ministério Público. O Conselho Tutelar acompanhará a família de perto.





