Criança que conduzia veículo mata jovem em acidente na Zona Leste de Londrina

Um menino de 12 anos que conduzia um veículo Fiorino causou um acidente que vitimou uma jovem de 17 anos no cruzamento das ruas José Paiva Cavalcante e Professora Francisca Vieira Souza, por volta das 21h desta sexta-feira (27), na Zona Leste de Londrina.





De acordo com a PM (Polícia Militar), a motocicleta colidiu com um poste após ser atingida pelo veículo. O piloto da moto foi socorrido com ferimentos e encaminhado ao HU (Hospital Universitário). A passageira, de 17 anos, não resistiu ao impacto e morreu no local.

A criança que causou o acidente fugiu do local, mas foi identificada entre os pedestres momentos depois. Ainda segundo a PM, o menino pegou as chaves do veículo sem o conhecimento do avô, proprietário da Fiorino.





O menor foi levado à Central de Flagrantes para os procedimentos legais, acompanhado pelo responsável legal. Os veículos envolvidos no acidente foram apreendidos e encaminhados para análise. A Polícia Civil investiga o caso.