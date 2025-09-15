Crianças desaparecem de Casa Lar em Londrina; pais são suspeitos

O Nucria (Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes) da Polícia Civil pede ajuda para encontrar duas crianças, de 5 e 13 anos de idade, que desapareceram da Casa Lar MMA (Ministério de Missões e Adoração), localizada na Zona Norte de Londrina. De acordo com a delegada Kelly Brasil, os principais suspeitos são os pais dos menores.





"Eles foram abrigados em razão das supostas negligências praticadas pelos genitores, que, supostamente, inconformados com a perda provisória da guarda, teriam subtraído os filhos do local. Atualmente, nós não sabemos o paradeiro dessas crianças. Familiares próximos também já foram ouvidos e não têm essa informação", diz.





Problema de saúde





A situação recebe atenção especial da Polícia Civil devido a um problema de saúde apresentado pelo pré-adolescente. O menino tem problemas cardíacos e perdeu uma cirurgia agendada em consequência do desaparecimento.





"É importante ressaltar que o menino é uma criança que possui problemas cardíacos. Ele tinha cirurgia agendada, mas perdeu a data. Essa cirurgia cardíaca precisa ser feita com certa urgência, por isso a importância de localizarmos essas crianças", ressalta Brasil.









A delegada do Nucria faz um apelo aos pais das crianças para que as devolvam. Qualquer denúncia pode ser feita por meio dos telefones 181, 197 e (43) 3334-3548.





"Nós solicitamos aos pais que levaram essas crianças, talvez numa situação de desespero, que se entreguem e as devolvam. Que procurem um Conselho Tutelar da cidade onde estiverem ou a polícia, porque nós estamos preocupados com o bem-estar e saúde dessas crianças."

A delegada explica que as crianças estavam abrigadas na Casa Lar porque os pais, supostamente, foram negligentes na criação. Eles não teriam se conformado com a decisão da Justiça e levado os menores da instituição.