Crianças levadas de Casa Lar em Londrina são encontradas; pais presos

O Nucria (Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes) da Polícia Civil encontrou, nesta segunda-feira (22), as duas crianças, de 5 e 13 anos de idade, que foram levadas de uma das unidades da Casa Lar MMA (Ministério de Missões e Adoração), no dia 1º de setembro, em Londrina. De acordo com a delegada Kelly Brasil, os menores estavam com os pais no conjunto Semíramis (Zona Norte).
Segundo ela, o Nucria recebeu uma denúncia anônima com o endereço da casa. No local, os pais, ao perceberem a presença dos policiais, tentaram ajudar as crianças a fugir novamente, mas não conseguiram.
"Um agente subiu no muro e conseguiu visualizar a mãe com as crianças dentro de um carro, no quintal da casa, dormindo. O policial gritou e eles acordaram. O adolescente saiu do veículo e subiu no muro do outro lado para fugir, mas eu estava lá e pedi para ele descer", explica.
Enquanto a delegada tentava evitar a fuga do pré-adolescente, outro agente da Polícia Civil conseguiu entrar na residência. Neste momento, o pai do menino buscou outra maneira de tirá-lo do local.
"O outro policial seguiu falando com os donos da casa para abrir a porta. Uma senhora deu permissão e os agentes entraram. O pai estava tentando colocar o menino em cima do telhado para ele fugir pelos fundos, mas outra viatura cercou."
Os pais e as crianças estavam alojados na casa de parentes próximos desde sexta-feira (19). Eles também passaram por outros locais numa tentativa de despistar a polícia.
"Conseguimos resgatá-los com muita dificuldade porque a família toda estava em cima e não queria entregá-los, mas os pais, quando viram que não havia outra opção, decidiram não impor resistência. Pedimos apoio da PM [Polícia Militar] para conter a aglomeração", diz Brasil.
Menino revoltado
De acordo com a delegada, o menino de 13 anos não aceitou a prisão dos pais e ficou revoltado com a empreitada da polícia. Como forma de amenizar os impactos da situação, Brasil permitiu que a mãe ficasse em uma sala especial com as crianças.
"A mãe foi com eles dentro da viatura e o pai em outra. Na Central de Flagrantes, ao invés da mãe ir para a carceragem, deixei que ela ficasse com as crianças numa sala de acolhimento. O menino estava muito revoltado e chorava muito". Segundo ela, a menina de 5 anos se manteve calma.
Já na Central de Flagrantes, o Conselho Tutelar e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados para dar suporte ao pré-adolescente. "Ficamos aguardando o Samu chegar para levar o menino que estava muito abalado emocionalmente, porque ele tem uma saúde frágil, até por isso demoramos para separá-los da mãe."
Até cinco anos de prisão
Os pais - que perderam provisoriamente a guarda dos filhos por maus-tratos, omissão e negligência à alimentação, educação e saúde dos menores - foram presos em flagrante . Eles ainda devem responder a outro inquérito pela subtração das crianças e pelo descumprimento de decisão judicial, podendo pegar até cinco anos de prisão. As duas crianças não voltarão ao abrigo que estavam antes e ficarão sob a tutela do Estado. A Polícia Civil ainda vai apurar como a fuga aconteceu da Casa Lar.
Problema de saúde
A situação recebeu atenção especial da Polícia Civil devido a um problema de saúde apresentado pelo pré-adolescente. O menino tem problemas cardíacos e perdeu uma cirurgia agendada em consequência do desaparecimento. Segundo a delegada, o menino foi encaminhado para o hospital, onde uma nova data para a cirurgia deve ser marcada.
