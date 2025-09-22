Crianças levadas de Casa Lar em Londrina são encontradas; pais presos

O Nucria (Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes) da Polícia Civil encontrou, nesta segunda-feira (22), as duas crianças, de 5 e 13 anos de idade, que foram levadas de uma das unidades da Casa Lar MMA (Ministério de Missões e Adoração), no dia 1º de setembro, em Londrina. De acordo com a delegada Kelly Brasil, os menores estavam com os pais no conjunto Semíramis (Zona Norte).





Segundo ela, o Nucria recebeu uma denúncia anônima com o endereço da casa. No local, os pais, ao perceberem a presença dos policiais, tentaram ajudar as crianças a fugir novamente, mas não conseguiram.





"Um agente subiu no muro e conseguiu visualizar a mãe com as crianças dentro de um carro, no quintal da casa, dormindo. O policial gritou e eles acordaram. O adolescente saiu do veículo e subiu no muro do outro lado para fugir, mas eu estava lá e pedi para ele descer", explica.





Enquanto a delegada tentava evitar a fuga do pré-adolescente, outro agente da Polícia Civil conseguiu entrar na residência. Neste momento, o pai do menino buscou outra maneira de tirá-lo do local.





"O outro policial seguiu falando com os donos da casa para abrir a porta. Uma senhora deu permissão e os agentes entraram. O pai estava tentando colocar o menino em cima do telhado para ele fugir pelos fundos, mas outra viatura cercou."

Os pais e as crianças estavam alojados na casa de parentes próximos desde sexta-feira (19). Eles também passaram por outros locais numa tentativa de despistar a polícia.

"Conseguimos resgatá-los com muita dificuldade porque a família toda estava em cima e não queria entregá-los, mas os pais, quando viram que não havia outra opção, decidiram não impor resistência. Pedimos apoio da PM [Polícia Militar] para conter a aglomeração", diz Brasil.



