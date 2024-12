Criminosos abordam motorista de caminhão com tiros e tentam roubar carga no Noroeste do Paraná

Um motorista de 39 anos foi abordado com tiros por criminosos que tentaram roubar a carga do caminhão que dirigia na PR-323, em Terra Boa, no Noroeste do Paraná, na madrugada deste domingo (8).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o homem dirigia um caminhão-trator Mercedes-Benz Axor no sentido de Cianorte a Maringá quando, ao passar pelo KM 191, no trevo de acesso a Terra Boa, viu um Fiat Palio de cor branca e caminhonete de cor preta.





Os condutores dos veículos avistados deram ordem de parada ao condutor do caminhão, disparando tiros para cima, não atingindo o caminhão, que estava carregado com colchões. Dessa forma, o homem, que estava acompanhado de sua mulher, de 30 anos, foi conduzido até uma estrada vicinal, às margens de uma plantação de soja.





No local, os criminosos teriam perguntado sobre a carga e aberto o baú, retirando parte dos colchões e espalhando-os pelo chão. Na sequência, os acusados teriam desistido do crime e fugido. Com isso, nada teria sido roubado.





O crime foi repassado à Delegacia de Terra Boa.