Criminosos se passam por policiais, atiram e matam homem em Apucarana

Um homem foi morto a tiros após dois criminosos se passarem por policiais e invadirem uma residência no Distrito do Pirapó, em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, na noite desta terça-feira (30).





De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi até o local após receber uma denúncia, na qual um vizinho disse ter ouvido barulho de tiros. O denunciante disse ter visto dois homens pulando o muro da casa na qual ouviu os disparos e, em seguida, fugindo em uma motocicleta em alta velocidade.

No endereço, os policiais conversaram com a mulher da vítima. A esposa do homem disse que ambos estavam dentro do quarto quando ouviram batidas na porta e gritos que diziam: "polícia, abra a porta!".





A mulher teria aberto a porta e, nesse momento, dois homens armados teriam começado a atirar contra o casal.





Os policiais encontraram o homem morto no quarto do casal, em cima da cama. O corpo estava ensanguentado e havia disparos de arma de fogo no rosto e na cabeça da vítima. Os agentes localizaram, no cômodo, alguns estojos no chão.





A mulher da vítima, tinha um ferimento no braço direito e, por isso, o Corpo de Bombeiros foi acionado. Além disso, estiveram no local equipes do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), da Polícia Civil, da Polícia Científica e do IML (Instituto Médico Legal), que fez a remoção do corpo.