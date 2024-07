Delegacia de Ibiporã faz operação contra homem que atirou 12 vezes contra ex-genro

Policiais civis da Delegacia de Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina) cumpriram três mandados de busca e apreensão na manhã desta terça-feira (9) em Sertanópolis, também na RML. Os alvos estariam envolvidos num ataque contra um morador de Ibiporã em abril deste ano.





Na época, uma câmera de segurança na rua Arnaldo Alves de Carvalho flagrou o ocupante de um carro disparando 12 vezes contra a casa da vítima. Os tiros acertaram o veículo, portão e a parede do imóvel. Ninguém ficou ferido.

A investigação apurou que a motivação do crime estaria ligada ao término do relacionamento amoroso e supostas agressões do morador contra a filha do autor dos disparos, ou seja, o ex-sogro, que vive em Sertanópolis. A vítima já vinha sendo ameaçada nos últimos meses.





“Segundo a investigação, o ex-sogro da vítima junto com o tio da ex-namorada dele, a ex-namorada e mais um amigo teriam participado da ação criminosa em Ibiporã, onde realizaram diversos disparos para intimidar esse ex-namorado”, destacou o delegado Vitor Dutra.

Os mandados, autorizados pela Justiça, visaram apreender a arma e também coletar outras evidências que vão reforçar o esclarecimento dos fatos. Apesar das buscas nas casas dos suspeitos, a arma do crime não foi localizada.





Dutra ponderou que os investigadores enfrentaram contratempos, já que um dos envolvidos teria se mudado recentemente, dificultando a localização do armamento. “Mas a operação foi importante para avançar nas investigações e confirmar as pessoas que participaram do crime”, ponderou. Não houve prisões.







