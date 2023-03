Delegado de Maringá morre após ser encontrado baleado em banheiro de parque em Foz do Iguaçu

O delegado da PCPR (Polícia Civil do Paraná) Vanderson Gurgel Batista, de 38 anos, foi encontrado baleado em um banheiro do Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, na tarde deste domingo (19). Segundo a administração do espaço, visitantes ouviram o barulho do tiro e pediram socorro.





Batista, que atuava como delegado titular da Delegacia da Mulher de Maringá, no Norte do Paraná, estava no chão do banheiro quando foi atendido por uma equipe médica do parque e encaminhado para o Hospital Municipal de Foz do Iguaçu.





Apesar dos esforços das equipes do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e do hospital, Batista não resistiu ao ferimento de bala no queixo e morreu. O corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal).

Segundo informações preliminares, o delegado estava em Foz do Iguaçu a passeio e acompanhado de sua família. Vanderson, que é natural do Ceará, havia assumido o cargo na Delegacia da Mulher de Maringá há três meses.





A Polícia Civil é a responsável pela investigação do caso e a hipótese de que o disparo tenha sido acidental não foi descartada.

A reportagem do Portal Bonde entrou em contato com a assessoria da PCPR e, até o momento, a informação é de que a corporação está apurando o caso e aguarda laudos complementares que auxiliarão no andamento das investigações.





Neste domingo, a PCPR emitiu, também, uma nota de pesar sobre a morte do delegado. "É com profundo pesar que a Polícia Civil do Paraná (PCPR) informa o falecimento do delegado Vanderson Gurgel Batista, ocorrido neste domingo (19/03). A PCPR expressa suas condolências e todo apoio aos familiares e amigos neste momento de dor", diz o texto.





Em nota, a Prefeitura de Maringá também lamentou o falecimento do delegado. "A Prefeitura de Maringá, por meio do prefeito Ulisses Maia, lamenta o falecimento do delegado Vanderson Gurgel Batista, ocorrido neste domingo, 19, em Foz do Iguaçu. Ele atuava na Delegacia da Mulher de Maringá há cerca de três meses. A gestão municipal se solidariza com familiares e amigos neste momento de luto", escreve.





(Matéria em atualização.)