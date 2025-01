Denarc prende suspeito de distribuir drogas na região de Maringá que ostentava vida de luxo

A Denarc (Divisão Estadual de Narcóticos) da PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu nesta segunda-feira (6) um suspeito de ser distribuidor de drogas em Maringá e região. As investigações dão conta de que o homem ostentava vida de luxo, tendo adquirido jet sky e apartamentos no litoral de Santa Catarina, não apresentando, na ocasião, renda compatível para o padrão de vida que desfrutava.





De acordo com a Denarc, em meados de 2024, foi cumprido mandado de busca e apreensão na residência do investigado, sendo apreendidos um celular e munições ilegais, o que o levou a ser autuado por posse ilegal de arma de fogo.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





As investigações por tráfico de drogas seguiram com a análise do celular apreendido do investigado, que revelou o transporte de grandes quantidades de drogas desde a fronteira com o Paraguai até a regiao de Maringá, onde eram distribuídas.





Após a constatação de tráfico, foi expedido novo mandado de busca e apreensão contra o investigado, morador de Paiçandu (Norte do Paraná), e, nesta segunda, ele foi preso em sua residência.





Leia também: