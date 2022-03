Detentos de Arapongas são transferidos para penitenciária de Londrina

Uma grande operação conjunta entre a Polícia Militar, Depen (Departamento Penitenciário), Guarda Municipal e Polícia Rodoviária Federal, com apoio do BPMoa (Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas), iniciou a transferência de presos da cadeia de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) para a PEL (Penitenciária Estadual de Londrina), na zona sul.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A operação começou na manhã desta segunda-feira (7), com cerca de 60 detentos sendo transferidos nesta primeira etapa. “É um dia histórico para a segurança de Arapongas”, avalia o secretário municipal de Segurança Pública e Trânsito, Paulo Sérgio Argati.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





O prefeito Sérgio Onofre já anunciou que pretende demolir o prédio da Cadeia Pública. Já está em construção, na Zona Sul de Arapongas, o Centro de Detenção Provisória (CDP), uma obra de R$ 7,3 milhões, em parceria com o governo estadual.







Segundo Argati, até o final deste mês todos os detentos - são aproximadamente 260 pessoas - devem ser transferidos. Argati informou que o Depen optou por fazer a transferência, pois o prédio da cadeia pública de Arapongas não tinha mais condições de abrigar os detentos.

Continua depois da publicidade





“O local não era o ideal é não comportava mais os presos, estava com sua capacidade máxima, já tinha passado da hora de ser desativado. Com a construção do Centro de Detenção Provisória (CDP), esses presos que foram transferidos para a cadeia nova de Londrina devem retornar para o município assim que a obra do nosso CDP for finalizada”, explicou o secretário.





A demolição do prédio da delegacia deverá ocorrer ainda neste mês.





(Com informações da Prefeitura de Arapongas)