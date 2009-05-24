Disparos de arma de fogo vitimam três na madrugada

Disparos de arma de fogo vitimaram três pessoas durante a madrugada deste domingo (24), em Maringá. Uma das vítimas, um adolescente de 17 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. O crime aconteceu por volta das 4h30, no Centro da cidade.

Não há informações sobre as circunstâncias dos disparos. Sabe-se apenas que foram efetuados na avenida Pedro Taques, nas proximidades da avenida Mauá, e que os três envolvidos foram atingidos.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Os feridos, um jovem de 20 anos, que foi atingido nos braços, e um adolescente, também de 17, ferido na região pélvica (bacia), foram socorridos pelo Siate e encaminhados para o Hospital Universitário de Maringá. Eles não correm risco de morte.





O corpo da vítima fatal foi para o Instituto Médico Legal (IML).

Devido a troca de plantões no Corpo de Bombeiros e delegacia de polícia, ninguém soube precisar as causas do crime.



