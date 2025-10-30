Pesquisar

Divulgada foto de homem que atropelou a própria companheira em Lupionópolis

Redação Bonde com Polícia Civil
30 out 2025 às 17:58

Divulgação/ PCPR
A PCPR (Polícia Civil do Paraná) divulgou nesta quinta-feira (30) a foto do homem de 41 anos investigado pelo crime de tentativa de feminicídio contra a própria companheira, em Lupionópolis (Norte). De acordo com o delegado da PCPR Ricardo Oliveira Freitas, o suspeito tentou atropelar a vítima, com quem já foi casado e possui dois filhos.


Câmeras de segurança do local registraram a colisão. O suspeito permaneceu no local até a chegada da ambulância e depois se evadiu a pé. “Após o ocorrido, a vítima requisitou medidas protetivas de urgência, as quais já foram deferidas pelo Poder Judiciário”, afirmou.

A vítima foi socorrida em estado grave ao Hospital São Rafael, onde permaneceu sob cuidados médicos, até ser transferida para o HU (Hospital Universitário) de Londrina, devido à gravidade dos ferimentos.


Diante dos fatos, a PCPR representou pela prisão do indivíduo, que foi autorizada pela justiça. Policiais fazem buscas na tentativa de localizar o autor, mas até o momento ele não foi encontrado. A PM informou que as circunstâncias do crime estão sendo apuradas em conjunto com outras autoridades e reforçou o compromisso de atuar no combate à violência contra a mulher e na prevenção de feminicídios.


