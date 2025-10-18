Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Veículo pegou fogo

Dois homens ficam feridos em acidente entre caminhão e carro paraguaio em Sertaneja

Redação Bonde com PRE
18 out 2025 às 09:41

Compartilhar notícia

Divulgação/ BPRv
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Um acidente deixou dois homens feridos na madrugada deste sábado (18) na PR-323, em Sertaneja (Norte). A colisão aconteceu por volta da 1h, no km 6 da rodovia, e envolveu um caminhão Scania, de Arapongas, e um carro com placas do Paraguai.


De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o carro paraguaio ficou completamente incendiado após o impacto. O condutor foi socorrido com ferimentos e encaminhado ao hospital de Sertaneja.

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade


O motorista do caminhão, de 29 anos, morador de Sertaneja, também teve ferimentos e foi levado ao hospital de Cornélio Procópio.

Cadastre-se em nossa newsletter


A polícia não informou as causas do acidente. O caso será investigado.

Paraguai Sertaneja carro acidente caminhão caminhão pegando fogo
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas