Dois homens ficam feridos em acidente entre caminhão e carro paraguaio em Sertaneja

Um acidente deixou dois homens feridos na madrugada deste sábado (18) na PR-323, em Sertaneja (Norte). A colisão aconteceu por volta da 1h, no km 6 da rodovia, e envolveu um caminhão Scania, de Arapongas, e um carro com placas do Paraguai.
De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o carro paraguaio ficou completamente incendiado após o impacto. O condutor foi socorrido com ferimentos e encaminhado ao hospital de Sertaneja.
O motorista do caminhão, de 29 anos, morador de Sertaneja, também teve ferimentos e foi levado ao hospital de Cornélio Procópio.
A polícia não informou as causas do acidente. O caso será investigado.