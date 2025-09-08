Dois homens morrem em confronto com a PM em ponto de tráfico de drogas na região de Londrina





Dois homens, de 25 e 27 anos, morreram após um confronto com a Polícia Militar na noite de sábado (6), em Bela Vista do Paraíso. Segundo a corporação, denúncias apontavam que uma residência na Rua Manoel Lapa Coelho, próximo à Avenida 14 de Dezembro, funcionava como ponto de tráfico de drogas.





De acordo com a PM, moradores acionaram o 190 após o suspeito de 25 anos — já conhecido no meio policial e cumprindo pena por tráfico em regime aberto — publicar uma foto armado em um aplicativo de mensagens. A equipe foi até o local e, durante a abordagem, encontrou os dois suspeitos em um dos quartos do imóvel. Houve troca de tiros e ambos foram atingidos.

O socorro médico foi chamado, mas a morte dos dois foi constatada ainda no local. A perícia apreendeu duas armas de fogo, munições, 33 porções de cocaína, 15 de maconha, duas de crack, dinheiro, uma balança de precisão e um celular. O caso foi encaminhado à 32ª Delegacia Regional de Polícia de Bela Vista do Paraíso.



