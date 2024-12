Dois homens são baleados em Apucarana; um estava em escola municipal

Dois homens foram baleados em um tiroteio nos arredores de uma escola municipal de Apucarana (Centro-Norte), no jardim Ponta Grossa, na noite desta quinta-feira (5).





Segundo informações da PM (Polícia Militar), dentro da Escola Municipal Dr. Osvaldo dos Santos Lima foi encontrada uma pessoa ferida por disparo de arma de fogo no abdômen e também no pé. Foi necessário arrebentar o portão para que o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) pudesse fazer os primeiros atendimentos.

Na rua, outra pessoa com ferimentos na mão esquerda e no braço direito foi socorrida pela equipe do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência).





As duas vítimas foram levadas ao Hospital da Providência para atendimento médico especializado.





Testemunhas informaram à polícia que os autores do disparo estariam em um Fiat Uno de cor cinza ou preta. A Polícia Científica coletou várias cápsulas e projéteis no local e um celular, que foi entregue à Polícia Civil.