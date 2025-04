Dois homens são baleados em Rolândia e Cambé

Duas tentativas de homicídios foram registradas neste fim de semana nos municípios de Rolândia e Cambé, na Região Metropolitana de Londrina.

Ramon Antônio Ferreira de Souza, 32 anos, foi atingido por um tiro no tórax durante um assalto no Jardim San Fernando em Rolândia no sábado (17). De acordo com o relato da vítima, ele recebeu voz de assalto quando chegava na casa onde mora duas filhas. Os ladrões levaram o veículo, um For Ka, modelo novo. Souza é de Centenário do Sul e estava em Rolândia visitando as filhas. De acordo com a polícia, a vítima possui antecedentes criminais e o roubo do veículo está sendo investigado. Até o momento não há nenhuma pista dos assaltantes e as buscas conitnuam.

Em Cambé, Adélio Gabriel Pacheco, 23 anos, foi atingido por um tiro na cabeça durante a madrugada desta segunda-feira (19) e foi conduzido para a Santa Casa de Londrina por um amigo. De acordo com a polícia, a vítima não corre risco de morte. Pacheco relatou a polícia que foi atingido por uma bala perdida, mas o crime será investigado.