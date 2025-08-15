Dois homens são presos com 226 quilos de maconha escondidos em carro em Arapongas

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 226 quilos de maconha na BR-369, em Arapongas (Norte), durante uma fiscalização de rotina nesta quinta-feira (14). A droga era transportada em um veículo. Dois homens, de 20 e 25 anos e naturais de Piraju (SP), foram presos em flagrante.





De acordo com a corporação, os policiais deram ordem de parada ao veículo próximo a uma praça de pedágio desativiada, já que trafegava em alta velocidade. Durante a fiscalização, os agentes encontraram diversos fardos de maconha no banco traseiro e no porta-malas. A pesagem total da droga apreendida foi de 226,8 quilos.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O motorista, de 25 anos, e o passageiro, de 20, relataram que a droga vinha do Mato Grosso do Sul e tinha como destino a cidade de Ourinhos (SP). O veículo e toda a droga foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil de Arapongas.









BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.







