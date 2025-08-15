Pesquisar

Operação da PRF

Dois homens são presos com 226 quilos de maconha escondidos em carro em Arapongas

Redação Bonde com PRF
15 ago 2025 às 08:46

Foto: Divulgação/PRF
A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 226 quilos de maconha na BR-369, em Arapongas (Norte), durante uma fiscalização de rotina nesta quinta-feira (14). A droga era transportada em um veículo. Dois homens, de 20 e 25 anos e naturais de Piraju (SP), foram presos em flagrante. 


De acordo com a corporação, os policiais deram ordem de parada ao veículo próximo a uma praça de pedágio desativiada, já que trafegava em alta velocidade. Durante a fiscalização, os agentes encontraram diversos fardos de maconha no banco traseiro e no porta-malas. A pesagem total da droga apreendida foi de 226,8 quilos. 

O motorista, de 25 anos, e o passageiro, de 20, relataram que a droga vinha do Mato Grosso do Sul e tinha como destino a cidade de Ourinhos (SP). O veículo e toda a droga foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil de Arapongas.



