Dois homens são presos por tentativa de suborno em Cruzeiro do Oeste

Dois homens foram presos no posto da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) em Cruzeiro do Oeste (Noroeste) após tentarem subornar policiais nesta quarta-feira (02).





De acordo com a PRE, os policiais faziam uma operação de fiscalização em frente ao posto, que fica no km 278 da PR-323. Um dos veículos abordados foi um Volkswagen Gol prata, com dois ocupantes. Segundo o relatório da polícia, durante a abordagem, o condutor tentou subornar um dos agentes, oferecendo R$ 3 mil para que fosse liberada a passagem de outros três veículos que vinham do Paraguai com contrabando de cigarros. Os policiais deram voz de prisão aos dois ocupantes do carro, por corrupção ativa.

Ainda segundo a PRE, os R$ 3 mil em dinheiro foram apreendidos, assim como celulares e carteiras dos presos. Eles foram encaminhados à Delegacia de Umuarama (Noroeste) para as medidas legais.