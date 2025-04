Dois meninos de 16 anos são executados em Cambé

Dois rapazes de 16 anos foram mortos a tiros na noite desta sexta-feira (1º) em Cambé. O primeiro caso ocorreu às 20h15 nas proximidades de um bar localizado na Rua Mateus Lemes, no Jardim Novo Bandeirantes.

Lucas Aparecido Francisco morreu no local. Segundo os Bombeiros de Cambé, era possível visualizar a marca de pelo menos um tiro no corpo do rapaz.

No entanto, foram feitos mais disparos no local. Uma bala perdida atingiu um homem que estava perto. Paulo Roberto dos Anjos, 44 anos, levou um tiro no pé e foi encaminhado à Santa Casa de Cambé.





A Polícia Militar acompanhou a cena do crime e, apesar de haver inúmeras pessoas no local, ainda não há informações sobre possíveis motivos e autores.

Jardim Tupi





O outro homicídio ocorreu às 21h30, aproximadamente, na Rua Guaianases, próximo à igreja do Jardim Tupi.

Quando os socorristas chegaram, Rodrigo Batista, 16 anos, ainda estava com vida. Ele foi transportado ao Hospital Evangélico de Londrina, mas não resistiu aos ferimentos causados pelos tiros. Segundo o Siate, havia três marcas de perfurações na região lombar, uma na mão e uma na perna.