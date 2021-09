Dois morrem e dois são detidos em confronto com a PM em Sertanópolis

Dois homens morreram em confronto com a PM (Polícia Militar) por volta das 21h desta segunda-feira (13) após tentativa de abordagem a um caminhão Scania G420 com dois semirreboques, que tinha as mesmas características de um veículo furtado em Sertanópolis. Outros dois que ocupavam uma camionete Hilux, que escoltava o veículo de carga, foram detidos e um deles apontou arma contra a polícia.

Continua depois da publicidade





De acordo com a PM, o caminhão foi localizado estacionado às margens da PR-090. Houve a tentativa de abordagem a dois envolvidos ao lado de fora do veículo, que sacaram suas armas e as direcionaram em direção aos policiais. Houve o confronto e os dois homens foram alvejados e tiveram óbito constatado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Continua depois da publicidade





Veículo batedor





Ainda na ocorrência, uma Hilux passou pelo local, dando a entender, segundo a PM, que era um veículo batedor. O condutor não obedeceu ordem de parada da polícia e foi perseguido, mas o automóvel foi abordado por uma equipe da Companhia de Choque que vinha no sentido contrário.

Continua depois da publicidade





Ainda conforme a polícia, dois ocupantes desembarcaram da camionete e correram em direção a um barranco. Um deles sacou a arma e apontou para a polícia, que o alvejou. O socorro também foi acionado para ele.





O outro passageiro fugiu para uma plantação próxima e a polícia informou não ter sido possível localizá-lo. O motorista desceu da Hilux e confessou que escoltavam o caminhão. Em seu celular, haviam conversas que comprovavam a participação no crime. Ele foi encaminhado juntamente com as armas e o caminhão para a divisão policial de Bela Vista do Paraíso.