Dois morrem e um fica ferido em colisão entre Corsa e caminhão em Ibiporã

Dois homens morreram e um ficou ferido em uma colisão entre um Corsa, com placas de Campo Mourão, e um caminhão, com placas de Rolândia, km 132 da BR-369 , em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina), no fim da tarde deste sábado (10).





A colisão transveral ocorreu no cruzamento da rodovia para acessar a cidade. Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o motorista do Corsa, de 50 anos, e um passageiro, de 51 anos, morreram no local. Um terceiro passageiro foi encaminhado para a Santa Casa de Ibiporã com ferimentos leves.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





O caminhoneiro não se feriu e permaneceu no local. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, que deu negativo para ingestão de bebida alcoólica.