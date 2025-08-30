Dois são presos após briga com faca e agressões em bairro de Ibiporã

Duas pessoas foram presas após uma briga com faca, nesta sexta-feira (29), no Jardim Eden, em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina). Segundo a Polícia Civil, a confusão começou dentro de uma casa, onde os envolvidos haviam se reunido para consumir bebidas alcoólicas.





De acordo com o boletim de ocorrência, uma mulher teria usado uma faca para golpear o outro participante da discussão. Além disso, ela furou os pneus da motocicleta dele antes que ele deixasse o local. A polícia aponta que a ação ultrapassou qualquer possibilidade de legítima defesa.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O homem também foi autuado. Ele teria desferido socos e chutes contra a mulher, que ficou com lesões visíveis, além de ameaçá-la de forma violenta durante a confusão. A polícia enquadrou o caso como lesão corporal em contexto de violência doméstica e ameaça.





Os dois apresentavam ferimentos e receberam atendimento do Siate antes de serem levados à Delegacia de Ibiporã. Durante a briga, uma terceira pessoa, não identificada, precisou intervir para conter os agressores. A Polícia Civil apura o caso.

Publicidade





Confira o registro do momento feito por câmeras de segurança:

Publicidade



