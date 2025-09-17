Dois são presos e adolescente é apreendido em operação no Noroeste do Paraná

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) - com apoio da Força Nacional e da PM (Polícia Militar) - prendeu um homem e uma mulher, e apreendeu um adolescente durante uma operação deflagrara para desarticular uma associação criminosa envolvida na prática de diversos crimes graves. A ação foi realizada nesta quarta-feira (17), em Cruzeiro do Oeste e Cianorte (Noroeste).





Ao todo, 25 policiais cumpriram oito ordens judiciais expedidas pelo Poder Judiciário, sendo seis mandados de busca e apreensão, um mandado de prisão preventiva e um mandado de internação provisória de adolescente infrator.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Durante a ação, uma mulher foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Em sua residência, foram apreendidas 55 pedras de substância análoga ao crack, prontas para comercialização. Também foram apreendidos diversos celulares e dinheiro em espécie.





As investigações tiveram início após um homicídio qualificado ocorrido em 21 de agosto deste ano, que vitimou um jovem, de 21 anos.

Publicidade





Conforme o delegado da PCPR Leonardo Queirós, o investigado, de 29 anos, teria atraído a vítima para uma emboscada. No local, um adolescente de 16 anos teria efetuado disparos de arma de fogo, resultando na morte da vítima.





“No dia do crime, não houve qualquer chamado à Polícia, mas um dos suspeitos chegou a socorrer a vítima até o hospital, em aparente tentativa de dificultar as investigações”, explica.





A PCPR instaurou inquérito policial para esclarecer o caso e chegou às identidades dos envolvidos.

Com o cumprimento das ordens judiciais, os adultos foram encaminhados ao sistema penitenciário. O adolescente será encaminhado a um Centro de Socioeducação.