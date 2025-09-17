Pesquisar

Dono de lava-rápido é preso com drogas e R$ 50 mil em operação da PM em Londrina

Redação Bonde
17 set 2025 às 13:32

Divulgação/ PM
siga o Bonde no Google News!
Um homem de 34 anos foi preso por tráfico de drogas durante a Operação Sinergia III, na noite desta terça-feira (16), no Interlagos (Zona Leste). A prisão ocorreu após denúncia anônima feita ao 181, que apontava a movimentação criminosa em um lava-carro na rua Santa Terezinha.


No local, policiais militares encontraram o suspeito nos fundos do estabelecimento, diante de maços de dinheiro e de uma balança de precisão. Durante as buscas, foram localizados 21 pinos de cocaína, 26 gramas de maconha e mais uma porção da droga escondida em uma caixa de som, encontrada com auxílio do cão policial.

Além das drogas, a PM apreendeu R$ 50.246 em dinheiro trocado, uma máquina de cartão, um rádio comunicador, um notebook e um caderno com anotações do tráfico. 


"Ele disse que o dinheiro era proveniente da venda de veículos, no entanto não apresentou comprovantes que comprovassem a afirmação. Com apoio do canil durante as buscas, drogas foram encontradas", disse Capitão Emerson Castro, do 5º BPM. O homem foi levado à Central de Flagrantes, junto com todo o material apreendido.

