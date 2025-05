Dossiê de direitos humanos aponta índice de letalidade de forças policiais no Paraná

O Movimento Nacional dos Direitos Humanos no Paraná elaborou um dossiê no qual reúne dados referentes às MDIP (Mortes em Decorrência de Intervenções Policiais) no Estado, denominação cunhada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.





De acordo com os dados estatísticos, os óbitos causados pela ação de forças de segurança, como Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal e guardas municipais, somaram 176 entre 2017 e 2021.

O levantamento, feito pelo Ministério Público do Estado do Paraná, aponta o índice de 3,02 óbitos a cada 10 mil moradores, considerando a população estimada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para Londrina, de 580.870 habitantes.





O indicador, ressaltou Santana, está bem acima das demais cidades paranaenses de porte médio, como Maringá (0,66), Cascavel (0,71), Ponta Grossa (0,80), Foz do Iguaçu (1,7) e Curitiba(2,23). “O que está acontecendo em Londrina é resultado do mau uso da força policial”, disse o membro do Movimento Nacional dos Direitos Humanos no Paraná, Carlos Enrique Santana.

