Duas mulheres morrem em colisão frontal envolvendo ambulância e caminhão em Quinta do Sol

Duas mulheres que estavam em uma ambulância morreram em uma colisão frontal envolvendo um caminhão na tarde desta segunda-feira (29) em Quinta do Sol (Centro-Oeste). De acordo com informações repassadas pela PRE (Polícia Rodoviária Estadual), responsável pelo atendimento da ocorrência, o caminhão seguia pela PR-082, de Engenheiro Beltrão em direção à cidade de Quinta do Sol, quando, próximo ao quilômetro 406, o motorista perdeu o controle e bateu de frente com uma ambulância.





O condutor da ambulância, de 61 anos, e uma criança de quatro anos ficaram feridos e foram encaminhados para atendimento médico. Outras duas passageiras, de 35 e 43 anos, não resistiram e morreram ainda no local do acidente. Os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) de Camp Mourão.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O motorista do caminhão se feriu e também não ingeriu álcool.









BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.



