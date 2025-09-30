Pesquisar

Criança de 4 anos também se feriu

Duas mulheres morrem em colisão frontal envolvendo ambulância e caminhão em Quinta do Sol

Redação Bonde com PRE
30 set 2025 às 10:07

Duas mulheres que estavam em uma ambulância morreram em uma colisão frontal envolvendo um caminhão na tarde desta segunda-feira (29) em Quinta do Sol (Centro-Oeste). De acordo com informações repassadas pela PRE (Polícia Rodoviária Estadual), responsável pelo atendimento da ocorrência, o caminhão seguia pela PR-082, de Engenheiro Beltrão em direção à cidade de Quinta do Sol, quando, próximo ao quilômetro 406, o motorista perdeu o controle e bateu de frente com uma ambulância. 


O condutor da ambulância, de 61 anos, e uma criança de quatro anos ficaram feridos e foram encaminhados para atendimento médico. Outras duas passageiras, de 35 e 43 anos, não resistiram e morreram ainda no local do acidente. Os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) de Camp Mourão.

O motorista do caminhão se feriu e também não ingeriu álcool. 



