Duas mulheres são baleadas em Cascavel

Duas mulheres foram baleadas durante esta quinta-feira (23) em Cascavel, região oeste do Paraná. Solange Soralso de Lima, 28 anos, foi encontrada por policiais militares em um barraco no bairro Santa Cruz, deitada na cama, e com ferimentos por arma de fogo na boca e no braço.

Os tiros teriam sido disparados ainda durante a madrugada. Como o atendimento só foi feito após denúncia anônima, o estado da vítima se agravou. Ela foi encaminhada para o Hospital Universitário.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

No início da noite, Selma Alves, 23 anos, foi atingida no tórax e braço no bairro Alto Alegre. Segundo a Central Gazeta de Notícias, um homem teria passado a pé e atirado contra a moça.



