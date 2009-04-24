Pesquisar

Durante o dia

Duas mulheres são baleadas em Cascavel

Redação Bonde
31 dez 1969 às 21:33

Duas mulheres foram baleadas durante esta quinta-feira (23) em Cascavel, região oeste do Paraná. Solange Soralso de Lima, 28 anos, foi encontrada por policiais militares em um barraco no bairro Santa Cruz, deitada na cama, e com ferimentos por arma de fogo na boca e no braço.

Os tiros teriam sido disparados ainda durante a madrugada. Como o atendimento só foi feito após denúncia anônima, o estado da vítima se agravou. Ela foi encaminhada para o Hospital Universitário.

No início da noite, Selma Alves, 23 anos, foi atingida no tórax e braço no bairro Alto Alegre. Segundo a Central Gazeta de Notícias, um homem teria passado a pé e atirado contra a moça.


