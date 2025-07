Duas pessoas morrem após carro capotar e pegar fogo em Rolândia

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida após um carro capotar e pegar fogo na madrugada desta segunda-feira (22) na PR-170, em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina). O acidente aconteceu por volta da 1h no km 76 da rodovia, em um trecho próximo a Jaguapitã.





O veículo, um Honda Civic Touring com placas de Londrina, seguia sentido Rolândia quando saiu da pista pela margem direita, capotou e, em seguida, pegou fogo. O motorista, de 43 anos, e um dos passageiros, de 40, morreram no local.

Um segundo passageiro, também de 40 anos, conseguiu escapar das chamas e foi socorrido com ferimentos pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhado ao Hospital São Rafael, em Rolândia. O estado de saúde do sobrevivente não foi informado.





A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) atendeu a ocorrência e o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o incêndio. A causa do acidente ainda está sendo apurada, mas a suspeita inicial é de que o motorista tenha perdido o controle da direção.

