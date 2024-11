Duas suspeitas de sequestrarem e torturarem adolescente são presas em Londrina

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu duas mulheres, de 24 e 27 anos, suspeitas de praticar os crimes de sequestro e tortura contra uma adolescente de 16 anos. A captura aconteceu na sexta-feira (1), em Londrina.





Contra elas, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e dois mandados de busca e apreensão. De acordo com a delegada da PCPR Kelly Brasil, o crime aconteceu no dia 22 de agosto, quando a adolescente foi abordada por quatro mulheres em frente a escola onde estuda.

“As mulheres forçaram a adolescente a entrar em um veículo vermelho, levaram-na para um local onde foram realizadas as sessões de tortura. Além das duas suspeitas, já identificadas, a PCPR está trabalhando na identificação das outras que teriam participado da empreitada criminosa”, explica.





A delegada ainda ressalta que a equipe policial conta com a colaboração da sociedade para a elucidação de crimes praticados contra crianças e adolescentes.





“Quem tiver qualquer informação sobre o caso, pode entrar em contato com a equipe do Nucria (Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes) de Londrina, que garantirá o sigilo da identidade do informante”, completa.





Ambas foram encaminhadas ao sistema penitenciário.